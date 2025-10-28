Director de Companii
Applied Labs
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Applied Labs Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Uzbekistan la Applied Labs variază de la UZS 280.48M la UZS 391.99M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Applied Labs. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

UZS 304.13M - UZS 368.34M
Uzbekistan
Interval Comun
Interval Posibil
UZS 280.48MUZS 304.13MUZS 368.34MUZS 391.99M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Inginer Software contribuțiis la Applied Labs pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+UZS 725.36M
Robinhood logo
+UZS 1.11B
Stripe logo
+UZS 250.13M
Datadog logo
+UZS 437.72M
Verily logo
+UZS 275.14M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Applied Labs?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Applied Labs in Uzbekistan ajunge la o compensație totală anuală de UZS 391,993,655. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Applied Labs pentru rolul de Inginer Software in Uzbekistan este UZS 280,478,218.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Applied Labs

Companii Similare

  • Pinterest
  • Microsoft
  • Uber
  • Roblox
  • SoFi
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse