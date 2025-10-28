Compensația pentru Manager Inginerie Software in United States la Apple variază de la $379K pe year pentru M1 la $1.42M pe year pentru D1. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $541K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apple. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)