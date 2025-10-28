Director de Companii
Apple
Apple
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

Apple Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in United States la Apple variază de la $189K pe year pentru ICT2 la $722K pe year pentru ICT6. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $310K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apple. Ultima actualizare: 10/28/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
ICT2
Junior Product Manager
$189K
$139K
$40.5K
$8.9K
ICT3
Product Manager
$215K
$159K
$43.9K
$12.8K
ICT4
Senior Product Manager
$305K
$192K
$96.1K
$17.7K
ICT5
$453K
$241K
$171K
$41.2K
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Apple in United States ajunge la o compensație totală anuală de $722,007. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apple pentru rolul de Manager de Produs in United States este $307,198.

Alte Resurse