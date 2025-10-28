Director de Companii
Apple
Apple Bancher de Investiții Salarii

Compensația totală medie pentru Bancher de Investiții in India la Apple variază de la ₹2.48M la ₹3.39M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apple. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

₹2.66M - ₹3.21M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Bancher de Investiții la Apple in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,388,536. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apple pentru rolul de Bancher de Investiții in India este ₹2,482,979.

