Compensația pentru Tehnolog Informații (IT) la Apple variază de la $53K pe year pentru ICT2 la $356K pe year pentru ICT5. Pachetul median de compensație pe year totalizează $77.2K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apple. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
ICT2
$53K
$50.7K
$2.1K
$140
ICT3
$236K
$144K
$71.7K
$20.3K
ICT4
$163K
$128K
$28.5K
$6K
ICT5
$356K
$220K
$110K
$25.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
