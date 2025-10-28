Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in United States la Apple variază de la $122K pe year pentru ICT2 la $488K pe year pentru ICT5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $246K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apple. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
ICT2
$122K
$113K
$8.2K
$417
ICT3
$224K
$168K
$41.8K
$14.5K
ICT4
$319K
$201K
$96.7K
$21.7K
ICT5
$488K
$269K
$194K
$25.7K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)