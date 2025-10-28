Apple Inginer de Control Salarii

Compensația pentru Inginer de Control in United States la Apple totalizează $334K pe year pentru ICT4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $302K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apple. Ultima actualizare: 10/28/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus ICT2 $ -- $ -- $ -- $ -- ICT3 $ -- $ -- $ -- $ -- ICT4 $334K $214K $97.5K $22.5K ICT5 $ -- $ -- $ -- $ -- Vizualizează 4 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 12.50 % semestrial )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 12.50 % semestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 12.50 % semestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 12.50 % semestrial ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Apple ?

