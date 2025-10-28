Apple Șef de Cabinet Salarii

Compensația totală medie pentru Șef de Cabinet in United States la Apple variază de la $335K la $467K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apple. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie $359K - $423K United States Interval Comun Interval Posibil $335K $359K $423K $467K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 12.50 % semestrial )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 12.50 % semestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 12.50 % semestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 12.50 % semestrial ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

