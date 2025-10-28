Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Analyst in United States la Apple totalizează $177K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apple. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
Apple
Analyst
Austin, TX
Total pe an
$177K
Nivel
ICT4
Salariu de bază
$145K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$12K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Apple?
Don't get lowballed
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (12.50% semestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (12.50% semestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Apple, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analyst la Apple in United States ajunge la o compensație totală anuală de $220,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apple pentru rolul de Analyst in United States este $177,000.

