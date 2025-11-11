Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in United States la Appian variază de la $121K pe year pentru Software Engineer 1 la $182K pe year pentru Senior Software Engineer 1. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $130K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Appian. Ultima actualizare: 11/11/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
La Appian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)