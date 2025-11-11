Appian Inginer Software Full-Stack Salarii în Northern Virginia Washington DC

Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC la Appian variază de la $121K pe year pentru Software Engineer 1 la $155K pe year pentru Software Engineer 2. Pachetul median de compensație pe year in Northern Virginia Washington DC totalizează $130K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Appian. Ultima actualizare: 11/11/2025

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal 20 % AN 1 20 % AN 2 20 % AN 3 20 % AN 4 20 % AN 5 Tip Acțiuni RSU La Appian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani: 20 % se dobândește în 1st - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 2nd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 3rd - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 4th - AN ( 20.00 % anual )

20 % se dobândește în 5th - AN ( 20.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Appian ?

