Appian Inginer Software Full-Stack Salarii în Northern Virginia Washington DC

Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC la Appian variază de la $121K pe year pentru Software Engineer 1 la $155K pe year pentru Software Engineer 2. Pachetul median de compensație pe year in Northern Virginia Washington DC totalizează $130K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Appian. Ultima actualizare: 11/11/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer 1
(Nivel de intrare)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU

La Appian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la Appian in Northern Virginia Washington DC ajunge la o compensație totală anuală de $204,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Appian pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in Northern Virginia Washington DC este $142,400.

