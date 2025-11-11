Director de Companii
Appian
Appian Contabil Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Contabil Tehnic in United States la Appian variază de la $92.4K la $129K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Appian. Ultima actualizare: 11/11/2025

Compensația Totală Medie

$99K - $117K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$92.4K$99K$117K$129K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU

La Appian, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Contabil Tehnic la Appian in United States ajunge la o compensație totală anuală de $128,700. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Appian pentru rolul de Contabil Tehnic in United States este $92,400.

