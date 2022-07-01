Director de Companii
Apollo.io
Apollo.io Salarii

Salariul de la Apollo.io variază de la $59,069 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $306,460 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Apollo.io. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $280K
Manager Operațiuni de Afaceri
$186K

Analist de Afaceri
$164K
Specialist în Știința Datelor
$253K
Designer Grafic
$212K
Resurse Umane
$151K
Marketing
$114K
Designer de Produs
$284K
Manager Design Produs
$243K
Recrutor
$219K
Manager Inginerie Software
$306K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Apollo.io, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Apollo.io este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $306,460. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apollo.io este $199,020.

