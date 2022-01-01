Director de Companii
Apollo GraphQL
Apollo GraphQL Salarii

Salariul de la Apollo GraphQL variază de la $185,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $313,425 pentru un Recrutor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Apollo GraphQL. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $185K
Manager de Produs
$225K
Recrutor
$313K

Manager Inginerie Software
$303K
Arhitect de Soluții
$214K
Cercetător UX
$265K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Apollo GraphQL este Recrutor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $313,425. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apollo GraphQL este $245,196.

