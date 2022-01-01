Director de Companii
Apollo Global Management
Apollo Global Management Salarii

Salariul de la Apollo Global Management variază de la $19,409 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $417,900 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Apollo Global Management. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $208K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
Median $178K
Vânzări
Median $200K

Specialist în Știința Datelor
Median $106K
Inginer Biomedical
$30.4K
Servicii Clienți
$34.8K
Analist de Date
$131K
Analist Financiar
$19.4K
Resurse Umane
$32.8K
Bancher de Investiții
$186K
Designer de Produs
$82.4K
Manager de Produs
$38.9K
Manager de Program
$299K
Recrutor
$68.4K
Analist Securitate Cibernetică
$180K
Manager Inginerie Software
$418K
Manager Program Tehnic
$255K
Redactor Tehnic
$26.1K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Apollo Global Management este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $417,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apollo Global Management este $118,670.

