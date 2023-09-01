Director de Companii
Apna Salarii

Salariul de la Apna variază de la $3,449 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $113,184 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Apna. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $48.2K
Manager de Produs
Median $48.6K
Manager Operațiuni de Afaceri
$39.7K

Analist de Afaceri
$9.9K
Servicii Clienți
$3.4K
Specialist în Știința Datelor
$113K
Designer de Produs
$16.5K
Manager Program Tehnic
$20.3K
Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Apna este Specialist în Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $113,184. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apna este $29,993.

