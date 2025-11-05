Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Mumbai Metropolitan Region la Apexon totalizează ₹1.29M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apexon. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Apexon
Backend Software Engineer
Mumbai, MH, India
Total pe an
₹1.29M
Nivel
JL6A
Salariu de bază
₹1.29M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
3 Ani
Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Apexon in Mumbai Metropolitan Region ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,905,984. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apexon pentru rolul de Inginer Software in Mumbai Metropolitan Region este ₹713,107.

