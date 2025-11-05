Director de Companii
Apex.AI
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Apex.AI Inginer Software Salarii în Munich Metro Region

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Munich Metro Region la Apex.AI totalizează €84.9K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Apex.AI. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Apex.AI
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Total pe an
€84.9K
Nivel
hidden
Salariu de bază
€84.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Apex.AI?
Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Apex.AI in Munich Metro Region ajunge la o compensație totală anuală de €163,043. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apex.AI pentru rolul de Inginer Software in Munich Metro Region este €94,570.

Alte Resurse