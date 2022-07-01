Directorul Companiilor
Apex Fintech Solutions
Apex Fintech Solutions Salarii

Intervalul salarial Apex Fintech Solutions variază de la $47,264 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $200,000 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Apex Fintech Solutions. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
Median $132K

Inginer de software backend

Manager de Produs
Median $200K
Analist de Afaceri
$90K

Specialist în Științe de Date
$111K
Resurse Umane
$163K
Tehnolog IT
$47.3K
Manager de Program
$80.4K
Vânzări
$163K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Apex Fintech Solutions este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $200,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Apex Fintech Solutions este $121,275.

Alte Resurse