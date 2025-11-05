Director de Companii
Aon
Aon Actuar Salarii în Greater London Area

Pachetul median de compensație pentru Actuar in Greater London Area la Aon totalizează £50.6K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aon. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£50.6K
Nivel
L1
Salariu de bază
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Aon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Actuar la Aon in Greater London Area ajunge la o compensație totală anuală de £126,433. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aon pentru rolul de Actuar in Greater London Area este £50,562.

