Pachetul median de compensație pentru Actuar in Greater Chicago Area la Aon totalizează $145K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aon. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Aon
Actuary
Chicago, IL
Total pe an
$145K
Nivel
L3
Salariu de bază
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
5 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Actuar la Aon in Greater Chicago Area ajunge la o compensație totală anuală de $153,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aon pentru rolul de Actuar in Greater Chicago Area este $145,000.

