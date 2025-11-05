Director de Companii
  • Salarii
  • Actuar

  • Toate salariile Actuar

  • Canada

Aon Actuar Salarii în Canada

Pachetul median de compensație pentru Actuar in Canada la Aon totalizează CA$63.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Aon. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Total pe an
CA$63.5K
Nivel
Analyst 1
Salariu de bază
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$3K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Aon?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Actuar la Aon in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$76,260. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Aon pentru rolul de Actuar in Canada este CA$60,737.

