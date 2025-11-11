Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Greater Melbourne Area la ANZ variază de la A$171K pe year pentru Senior Software Engineer la A$190K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Melbourne Area totalizează A$182K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ANZ. Ultima actualizare: 11/11/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$171K
A$168K
A$0
A$3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
