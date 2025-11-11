Director de Companii
ANZ Inginer Date Salarii în Greater Melbourne Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Date in Greater Melbourne Area la ANZ totalizează A$127K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ANZ. Ultima actualizare: 11/11/2025

Pachetul Median
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Total pe an
A$127K
Nivel
L4
Salariu de bază
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$3.1K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
3 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Date la ANZ in Greater Melbourne Area ajunge la o compensație totală anuală de A$184,123. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ANZ pentru rolul de Inginer Date in Greater Melbourne Area este A$123,878.

