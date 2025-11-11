Compensația pentru Inginer Software Backend in Australia la ANZ variază de la A$109K pe year pentru Junior Software Engineer la A$187K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Australia totalizează A$135K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ANZ. Ultima actualizare: 11/11/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
