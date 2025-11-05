Director de Companii
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Sydney

ANZ Inginer Software Salarii în Greater Sydney

Compensația pentru Inginer Software in Greater Sydney la ANZ totalizează A$181K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Sydney totalizează A$107K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ANZ. Ultima actualizare: 11/5/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
(Nivel de intrare)
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$181K
A$175K
A$0
A$5.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la ANZ?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ANZ in Greater Sydney ajunge la o compensație totală anuală de A$180,850. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ANZ pentru rolul de Inginer Software in Greater Sydney este A$107,335.

