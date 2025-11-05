Compensația pentru Inginer Software in Greater Melbourne Area la ANZ variază de la A$115K pe year pentru Junior Software Engineer la A$216K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Melbourne Area totalizează A$166K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ANZ. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
