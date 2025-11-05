Compensația pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la ANZ variază de la ₹1.8M pe year pentru Junior Software Engineer la ₹3.46M pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹1.79M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ANZ. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
