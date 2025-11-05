Director de Companii
ANZ
  Salarii
  Specialist în Știința Datelor

  • Toate salariile Specialist în Știința Datelor

  Greater Melbourne Area

ANZ Specialist în Știința Datelor Salarii în Greater Melbourne Area

Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in Greater Melbourne Area la ANZ variază de la A$126K pe year pentru Data Scientist la A$171K pe year pentru Senior Data Scientist. Pachetul median de compensație pe year in Greater Melbourne Area totalizează A$119K. Ultima actualizare: 11/5/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la ANZ?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la ANZ in Greater Melbourne Area ajunge la o compensație totală anuală de A$177,901. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ANZ pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Greater Melbourne Area este A$142,866.

