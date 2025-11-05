Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in Greater Melbourne Area la ANZ variază de la A$126K pe year pentru Data Scientist la A$171K pe year pentru Senior Data Scientist. Pachetul median de compensație pe year in Greater Melbourne Area totalizează A$119K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ANZ. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
