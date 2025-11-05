Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Zurich Area la ANYbotics totalizează CHF 87.4K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ANYbotics. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total pe an
CHF 87.4K
Nivel
L2
Salariu de bază
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
3 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ANYbotics in Greater Zurich Area ajunge la o compensație totală anuală de CHF 95,058. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ANYbotics pentru rolul de Inginer Software in Greater Zurich Area este CHF 87,351.

