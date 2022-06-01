Directorul Companiilor
Anthology
Anthology Salarii

Intervalul salarial Anthology variază de la $15,075 în compensație totală anuală pentru Consultant în Management la capătul de jos la $179,598 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Anthology. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Inginer de Software
Median $125K

Inginer de software full-stack

Tehnolog IT
$74.6K
Consultant în Management
$15.1K

Designer de Produs
$87.4K
Manager de Inginerie Software
$70.4K
Arhitect de Soluții
$180K
Întrebări Frecvente

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Anthology gemeldet wurde, ist Arhitect de Soluții at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $179,598. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Anthology gemeldet wurde, beträgt $81,030.

