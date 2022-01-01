Anthem Salarii

Intervalul salarial Anthem variază de la $84,575 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $208,740 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Anthem . Ultima actualizare: 8/21/2025