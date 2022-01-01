Directorul Companiilor
Anthem
Anthem Salarii

Intervalul salarial Anthem variază de la $84,575 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $208,740 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Anthem. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Analist de Afaceri
Median $117K
Inginer de Software
Median $110K
Arhitect de Soluții
Median $201K

Manager de Științe de Date
$209K
Specialist în Științe de Date
Median $145K
Analist Financiar
$88.4K
Tehnolog IT
$84.6K
Designer de Produs
$136K
Manager de Produs
Median $148K
Manager de Inginerie Software
$159K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Anthem este Manager de Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $208,740. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Anthem este $140,338.

