Anta Salarii

Intervalul salarial Anta variază de la $62,356 în compensație totală anuală pentru Designer de Modă la capătul de jos la $133,718 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Anta . Ultima actualizare: 8/21/2025