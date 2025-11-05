Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Beijing Metropolitan Area la Ant Group totalizează CN¥476K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ant Group. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Total pe an
CN¥476K
Nivel
P5
Salariu de bază
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥119K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Ant Group in Beijing Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de CN¥677,886. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ant Group pentru rolul de Inginer Software in Beijing Metropolitan Area este CN¥441,984.

Companii Similare

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  Vezi toate companiile

