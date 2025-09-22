Director de Companii
Ant Group
Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in China la Ant Group totalizează CN¥638K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ant Group. Ultima actualizare: 9/22/2025

Pachetul Median
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Total pe an
CN¥638K
Nivel
hidden
Salariu de bază
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥150K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Ant Group?

CN¥1.15M

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Ant Group in China ajunge la o compensație totală anuală de CN¥881,043. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ant Group pentru rolul de Data Scientist in China este CN¥590,640.

