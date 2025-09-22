Director de Companii
Ant Group
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist de Afaceri

  • Toate salariile Analist de Afaceri

Ant Group Analist de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in Singapore la Ant Group variază de la SGD 241K la SGD 337K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ant Group. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

SGD 262K - SGD 317K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 241KSGD 262KSGD 317KSGD 337K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist de Afaceri contribuțiis la Ant Group pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

SGD 210K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de SGD 39.3K+ (uneori SGD 393K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Ant Group?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist de Afaceri oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Най-високоплатеният пакет за Analist de Afaceri в Ant Group in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 337,127. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ant Group за позицията Analist de Afaceri in Singapore е SGD 241,220.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Ant Group

Companii Similare

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse