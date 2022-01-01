Directorul Companiilor
Ant Group
Ant Group Salarii

Intervalul salarial Ant Group variază de la $54,398 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $220,743 pentru Analist de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ant Group. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Inginer de Software
Median $69.5K
Manager de Produs
Median $87.6K
Analist de Afaceri
$221K

Dezvoltare de Afaceri
$56K
Specialist în Științe de Date
$90.6K
Marketing
$121K
Operațiuni de Marketing
$167K
Designer de Produs
$80.4K
Manager de Proiect
$54.4K
Arhitect de Soluții
$146K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Ant Group is Analist de Afaceri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $220,743. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group is $89,118.

