Compensația pentru Inginer Software in Madrid Metropolitan Area la Ansys variază de la €45.7K pe year pentru P2 la €70.1K pe year pentru P3. Pachetul median de compensație pe year in Madrid Metropolitan Area totalizează €55.1K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ansys. Ultima actualizare: 11/5/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Nivel de intrare ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.1K €54.4K €12.7K €3K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Vizualizează 4 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Nu au fost găsite salarii

Program de Vesting Principal 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Ansys, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33 % se dobândește în 1st - AN ( 33.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Ansys ?

