Compensația pentru Inginer Software in India la Ansys variază de la ₹1.93M pe year pentru P1 la ₹3.9M pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹2.37M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ansys. Ultima actualizare: 11/5/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Nivel de intrare ) ₹1.93M ₹1.71M ₹155K ₹59.3K P2 Software Engineer 2 ₹2.6M ₹2.09M ₹283K ₹224K P3 Senior Software Engineer ₹3.94M ₹3.04M ₹799K ₹103K P4 Lead Software Engineer ₹3.9M ₹3.23M ₹480K ₹186K Vizualizează 4 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Ansys, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33 % se dobândește în 1st - AN ( 33.00 % anual )

33 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.00 % anual )

33 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Ansys ?

