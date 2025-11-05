Compensația pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Ansys variază de la ₹2.09M pe year pentru P1 la ₹4.61M pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹4.84M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ansys. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La Ansys, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)
