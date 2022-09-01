Ansira Salarii

Intervalul salarial Ansira variază de la $56,218 în compensație totală anuală pentru Marketing la capătul de jos la $117,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ansira . Ultima actualizare: 8/21/2025