Directorul Companiilor
Ansira
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Ansira Salarii

Intervalul salarial Ansira variază de la $56,218 în compensație totală anuală pentru Marketing la capătul de jos la $117,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ansira. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $117K
Marketing
$56.2K
Manager de Proiect
$75.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ansira este Inginer de Software cu o compensație totală anuală de $117,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ansira este $75,375.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Ansira

Companii Asoc

  • Dropbox
  • Apple
  • Netflix
  • Google
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse