Anritsu Salarii

Intervalul salarial Anritsu variază de la $25,853 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $172,860 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Anritsu. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Inginer Electrician
$95.5K
Tehnolog IT
$55.9K
Manager de Produs
$173K

Manager de Proiect
$171K
Vânzări
$25.9K
Inginer de Vânzări
$34K
Inginer de Software
$35.4K
