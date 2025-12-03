Director de Companii
Anon
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Recompense Totale

  • Toate salariile Recompense Totale

Anon Recompense Totale Salarii

Compensația totală medie pentru Recompense Totale in United States la Anon variază de la $105K la $144K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Anon. Ultima actualizare: 12/3/2025

Compensația Totală Medie

$114K - $135K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$105K$114K$135K$144K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Recompense Totale contribuțiis la Anon pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Anon?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Recompense Totale oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Recompense Totale la Anon in United States ajunge la o compensație totală anuală de $143,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Anon pentru rolul de Recompense Totale in United States este $105,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Anon

Companii Similare

  • Google
  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Uber
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anon/salaries/total-rewards.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.