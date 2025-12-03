Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United States la Anon totalizează $222K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Anon. Ultima actualizare: 12/3/2025

Pachetul Median
company icon
Anon
Software Engineer
New York, NY
Total pe an
$222K
Nivel
L3
Salariu de bază
$111K
Stock (/yr)
$111K
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Anon?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Anon in United States ajunge la o compensație totală anuală de $442,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Anon pentru rolul de Inginer Software in United States este $240,000.

Companii Similare

Alte Resurse

