Compensația pentru Inginer Software in Indianapolis, IN Area la Angi totalizează $188K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Indianapolis, IN Area totalizează $173K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Angi. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$188K
$158K
$16.7K
$13K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Angi, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)