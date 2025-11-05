Compensația pentru Inginer Software in Greater Denver And Boulder Area la Angi variază de la $143K pe year pentru L1 la $252K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Greater Denver And Boulder Area totalizează $183K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Angi. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Angi, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)