Angel One Inginer Software Salarii în Mumbai Metropolitan Region

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Mumbai Metropolitan Region la Angel One totalizează ₹2.38M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Angel One. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Total pe an
₹2.38M
Nivel
SDE 1
Salariu de bază
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹198K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Angel One?

₹13.95M

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Angel One in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹3,199,029. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Inginer Software role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,282,121.

