Angel One
  • Data Scientist

  • Toate salariile Data Scientist

  • Greater Bengaluru

Angel One Data Scientist Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in Greater Bengaluru la Angel One totalizează ₹6.8M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Angel One. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹6.8M
Nivel
T3
Salariu de bază
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
9 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Angel One?

₹13.95M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹10,858,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Data Scientist role in Greater Bengaluru is ₹7,216,618.

Alte Resurse