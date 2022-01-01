Anaplan Salarii

Director de Companii
Salariul de la Anaplan variază de la $73,630 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $346,725 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Anaplan. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Software
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Inginer Software Full-Stack

Arhitect de Soluții
Median $168K
Manager de Produs
Median $132K

Resurse Umane
Median $344K
Vânzări
Median $250K
Analist de Afaceri
$262K
Servicii Clienți
$98.5K
Succes Client
$281K
Data Scientist
$116K
Tehnolog Informațional (IT)
$138K
Operațiuni Marketing
$89.2K
Designer de Produs
$270K
Manager de Proiect
$154K
Recrutor
$73.6K
Manager Inginerie Software
$347K
Manager Program Tehnic
$239K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Anaplan, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

أعلى وظيفة أجراً في Anaplan هي Manager Inginerie Software at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $346,725. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Anaplan هو $156,545.

