AmTrust Financial Salarii

Intervalul salarial AmTrust Financial variază de la $85,425 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $141,365 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AmTrust Financial. Ultima actualizare: 8/21/2025

Analist de Afaceri
$88.2K
Analist de Date
$119K
Specialist în Științe de Date
$141K

Inginer de Software
$85.4K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la AmTrust Financial este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $141,365. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AmTrust Financial este $103,800.

